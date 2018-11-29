23 депутата подписали заявление в МВД, в котором назвали способы давления на УПЦ

23 депутата Верховной Рады Украины подали в МВД Украины совместное заявление, в котором просят начать досудебное расследование в отношении нарушения прав и свобод граждан Украины – верующих и священнослужителей Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач на своей странице в Фейсбук.

«Среди приведенных фактов: слежка СБУ за архиереями УПЦ, незаконное удержание в пунктах пропусков при въезде в Украину, составление списков для погранслужбы с целью оказания давления, силовые вторжения в помещения епархиальных управлений, угрозы «эсбэушников» и губернаторов представителям Церкви и др.», - написал депутат.

Андрей Деркач также опубликовал копию документа.

«В своей совокупности действия должностных лиц государства направлены на умышленное нарушение гарантированных Конституцией Украины прав и свобод граждан и священнослужителей Украинской Православной Церкви в зависимости от их религиозных убеждений, что содержит признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 161, 356, 365 УК Украины», – говорится в заявлении.

Депутаты считают, что действия должностных лиц «подпадают под ст. 161 Криминального кодекса Украины – нарушение равноправности граждан в зависимости от их религиозных убеждений».

В заявлении упоминается также несостоявшаяся встреча Порошенко с архиереями УПЦ.

«Одним из фактов этого являются силовые попытки власти провести так называемый Объединительный собор епископов, участниками которого должны быть представители Церкви и государственные деятели, с целью установления государственного контроля над внутреннецерковными делами. Это не первая попытка вмешательства власти в дела Церкви: руководители государства уже пытались принудительно собрать епископат Украинской Православной Церкви в здании бывшего музея Ленина», – отмечается в заявлении.

Депутаты обращают внимание, что «сегодня колокола в церквях звонят реже, чем представители СБУ и губернаторы звонят епископам Украинской Православной Церкви, требуя от них действовать по указанию».