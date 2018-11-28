Парубий заявил, что военное положение не помешает созданию новой Церкви

Введение в Украине военного положения не помешает провести объединительный Собор, необходимый для создания новой Церкви.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает «Громадське».

«Я призываю Патриарха Варфоломея как можно скорее провести Собор в Киеве, а мы гарантируем безопасность этого Собора», – сказал он.

Сейчас в Стамбуле проходит Синод Константинопольского патриархата, который продлится до 29 ноября. Ожидается, что на нем объявят официальное решение о Томосе и будет названа дата проведения объединительного собора в Украине.

Как сообщалось, в заседании Синода Константинопольского патриархата принимает участие заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко.