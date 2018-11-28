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Парубий заявил, что военное положение не помешает созданию новой Церкви

12:42, 28 ноября 2018
Государство
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Андрей Парубий / УНИАН

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает «Громадське».

«Я призываю Патриарха Варфоломея как можно скорее провести Собор в Киеве, а мы гарантируем безопасность этого Собора», – сказал он.

Сейчас в Стамбуле проходит Синод Константинопольского патриархата, который продлится до 29 ноября. Ожидается, что на нем объявят официальное решение о Томосе и будет названа дата проведения объединительного собора в Украине.

Как сообщалось, в заседании Синода Константинопольского патриархата принимает участие заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко.

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