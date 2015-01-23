Киевсовет ввел мораторий на строительство и продажу участков в пределах буферной зоны Софии и лавры

Киевская городская рада ввела мораторий на строительство и продажу земельных участков в пределах буферной зоны заповедника "София Киевская" и Киево-Печерской лавры.

За такое решение на заседании Киевсовета проголосовали 93 депутата, сообщает ZN.UA.

Решение предусматривает введение временного запрета на осуществление строительства и продажи земельных участков до утверждения Киевсоветом плана зонирования территории центральной части столицы или детального плана территории, охраняемой буферной зоны Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.

Вместе с тем, владельцы существующей на данной территории недвижимости имеют право на выкуп земельного участка, если они внесли авансовый платеж до 1 января 2015 года.

В декабре журналисты программы "Схеми" выяснили, что заявление Петра Порошенко о начале строительных работ в буферной зоне Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской зарегистрировали без необходимого разрешения Минкультуры.

РИСУ