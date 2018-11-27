Как изменится право на свободу вероисповедания во время военного положения - ИРС

В связи с введением в Украине военного положения не могут ограничивать конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания, предусмотренное статьей 35 Конституции Украины.

Об этом говорится в Указе Президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 «О введении военного положения в Украине», который в тот же день утвердила Верховная Рада, приняв Закон № 9338, сообщает Институт религиозной свободы.

“Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность”, – гарантирует статья 35 Конституции Украины.

Вместе с тем, важно обратить внимание на то, что реализация права на свободу вероисповедания часто связана с другими конституционными правами и свободами. В частности, упомянутый Указ Президента Украины на период военного положения позволяет в случае необходимости временно ограничивать конституционное право граждан на мирные собрания, под которое подпадают уличные религиозные мероприятия или процессии. Кроме этого, религиозные деятели и верующие могут испытать ограничения в праве на свободу передвижения, что может касаться миссионерской или иной деятельности на территории, где введено военное положение.

Военное положение введено сроком на 30 суток – с 14 часов 00 минут 26 ноября до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года. Однако согласно решению Верховной Рады военное положение не будет распространяться на всю территорию Украины, а вводится лишь в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Следует заметить, что право на свободу мировоззрения и вероисповедания согласно ч. 2 статьи 64 Конституции Украины находится в перечне тех конституционных прав и свобод, которые могут подвергаться отдельным ограничениям в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений. Однако Указ Президента Украины о введении военного положения не упоминает о возможности ограничения религиозной свободы.

При этом статья 4 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах определяет, что государства-участники должны обеспечивать право на свободу мысли, совести и религии даже во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется.