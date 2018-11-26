Джон Малкович играет Папу Римского в сериале Соррентино

Появились первые кадры со съемок сериала «Новый папа» Паоло Соррентино.

Джон Малкович играет одну из главных ролей в новом сериале HBO «Новый папа», сюжет которого будет связан с «Молодым папой», сообщает Еsquire.

Сценарий «Нового папы» Паоло Соррентино написал вместе со Стефано Бисесом и Умберто Контарелло, с которым режиссер ранее работал над «Молодым папой» и «Великой красотой». Скорее всего, «Новый папа» будет самостоятельным произведением, который будет связан с оригиналом элементами сюжета. Ранее Deadline сообщал, что главный герой «Молодого папы» в исполнении Джуда Лоу появится в новом шоу.

Выход «Нового Папы» ожидается в 2019 году.

Премьера «Молодого Папы» прошла в октябре 2016 года. 10-серийный сериал рассказывает об италоамериканце Ленни Белардо (Джуд Лоу), избранного папой римским Пием XIII, — самым молодым главой Ватикана в истории.