Министерство юстиции отменило перерегистрацию Почаевской лавры

Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста было подписано сегодня", - сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

По ее словам, члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - отметила Сукманова.

Как сообщалось, в ноябре на передачу Почаевской лавры УПЦ завели дело. Представитель Министерства культуры потребовал отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.