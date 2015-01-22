Генпрокуратура закончила расследование относительно незаконного лишения свободы митрополита УПЦ Александра (Драбинко)
Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное расследование относительно превышения служебных полномочий работниками специального батальона судебной милиции ”Грифон” ГУ МВД Украины в г. Киеве и незаконного лишения свободы личного помощника, единственного доверенного лица и ответственного лица за лечение предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всей Украины Владимира.
Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Во время расследования установлено, что командир и заместитель командира специального батальона судебной милиции ”Грифон” на протяжении шести месяцев 2013 года, выполняя незаконный приказ экс-начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве Валерия Коряка, который действовал в интересах экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, противоправно удерживали владыку Александра на территории Киева и Киевской области с целью вынудить его убедить митрополита Владимира отречься от должности предстоятеля УПЦ.
Захарченко, Коряку и двум руководителям СБСМ ”Грифон” объявлено о подозрении в незаконном лишении свободы человека и превышении своих служебных полномочий. За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
На данное время командиру СБСМ ”Грифон” и его заместителю предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
Захарченко и Коряк за совершение указанного уголовного правонарушения объявлены в розыск.
Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Генеральная прокуратура начала уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего министра внутренних дел Захарченко и других бывшего высокопоставленных должностных лиц по факту незаконного давления на митрополита Киевского и всей Украины Владимира с целью устранения его от управления Украинской православной церковью.
В ходе проверки, проведенной по обращению одного из народных депутатов, установлено, что митрополит Владимир придерживался позиции невмешательства церкви в политику, чем вызывал недовольство Януковича, который желал заручиться поддержкой УПЦ на выборах в 2015 году.
«После неудачных попыток убедить митрополита Киевского и всей Украины Владимира отречься от должности экс-министр внутренних дел Украины, во исполнение указания бывшего президента Украины, организовал силами подчиненных ему работников физическую изоляцию митрополита Александра, который является личным секретарем и доверенным лицом предстоятеля православной церкви Владимира», - сообщала ГПУ.
В Генпрокуратуре отмечают, что одним из условий освобождения митрополита Александра из изоляции было убедить митрополита Киевского и всей Украины Владимира отречься от занимаемой должности.
Предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан) умер 5 июля 2014 года в Киеве на 79-м году жизни.