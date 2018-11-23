В заседании Верховной Рады к 85-й годовщине Голодомора приняли участие представители Церквей

В Верховной Раде Украины 23 ноября состоялось заседание к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине при участии представителей разных конфессий.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Открыл заседание Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

В заседании приняли участие первый Президент Украины Леонид Кравчук, народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины, а также представители правительств и парламентов стран мира, представители дипломатического корпуса, общественных организаций.

От Украинской Православной Церкви участие в заседании принял викарий Киевской Митрополии епископ Бородянский Варсонофий.

Перед собравшимися выступили глава УПЦ КП Филарет и глава УГКЦ Святослав.

В кулуарах Верховной Рады действует тематическая экспозиция, подготовленная Украинским институтом национальной памяти, на которой представлены уникальные архивные документы из отраслевого архива СБУ, которые касаются трагических страниц Голодомора 1932-1933 годов в Украине.