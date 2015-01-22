Директор “Софии Киевской” Елена Сердюк заявила, что процедура ее увольнения не состоялась

Директор национального заповедника “София Киевская” Елена Сердюк заявила, что процедура ее увольнения министром культуры Вячеславом Кириленко не состоялась.

Как рассказала Сердюк в комментарии LB.ua, вопрос об увольнении и причин такого решения с ней никто не обсуждал.

“В приказе указано, что увольнение состоится после моего выхода с больничного. Приказ - это, очевидно, программа намерений министра”, - заявила директор.

Поводом для увольнения директора такого заповедника, как “София Киевская”, может быть невыполнение им (или ею) пунктов контракта, заключенного с Министерством культуры.

“Поводом для увольнения может быть проверка, невыполнение мною контракта, который я заключила с министром. Тогда претензии должны быть предъявлены мне официально, а я официально должна на них ответить, - объясняет Сердюк. - Я не знаю причин, по которым меня решили уволить. Приказ министерства этих причин не раскрывает”.

Директор “Софии Киевской” заявила, что будет пытаться “достучаться до вице-премьера” и наладить с ним диалог. “Хочется надеяться, что он с пониманием отнесется к ситуации, которая сложилась”, - говорит она.

Кроме того, руководство заповедника планирует представить министру культуры результаты исследования стены возле Софии, которая частично обвалилась в октябре 2014 года. “Свои исследования проводила рабочая группа, но результатов ее работы мы не знаем, - рассказывает Сердюк. - Мы заказали обследование стены в Научно-исследовательском институте строительных конструкций при Минрегионстроительства. Хоть согласно документам, стена стоит не нашей территории, она к ней прилегает. Там произошел сдвиг фундамента, но претензии выдвигают к нам. Никакая рабочая группа не сможет взять на себя ответственность за это, поэтому мы заказали отдельное обследование”.

Напомним, вчера стало известно о том, что министр культуры и вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко подписал приказ об увольнении директора “Софии Киевской” Елены Сердюк. Сегодня новость о приказе была обнародована на сайте Минкульта.

О своем намерении снять директора “Софии” Кириленко заявил еще месяц назад в своем твиттере. Причиной этому стал обвал стены возле Софии Киевской. При предварительном осмотре стены общественный активист Ирина Никифорова предположила, что причиной проседания фундамента стало строительство неподалеку от заповедника фитнес-центра и подземного паркинга.

На рассмотрении Киевсовета сейчас находится проект решения о моратории на строительство в буферных зонах заповедников. Запретить такую застройку могут уже 22 января.