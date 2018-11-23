Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата
14:49, 23 ноября 2018Государство
1233 0
Ростислав Павленко / rada5.com
Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко 27-29 ноября примет участие в Синоде Вселенского патриархата.
Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил, во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, сообщает «Украинская правда».
«27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации отправится в Стамбул, Константинополь, для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса», - заявил Порошенко.
Также он рассказал о 9-часовых переговорах с Патриархом Варфоломеем о предоставлении Украине автокефалии.
Глава государства добавил, что в декабре состоится Собор «новой Церкви».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter