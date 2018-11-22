В Черкассах впервые провели молитвенный завтрак

В Черкасском городском совете 20 ноября впервые состоялся молитвенный завтрак. Инициатор мероприятия — областной комитет Движения Реформации в Черкасской области.

В мероприятии приняли участие представители власти и священнослужители разных конфессий. Среди них представители Православных, Греко-католических и Протестантских церквей, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-центр комитета Движения Реформации в Черкасской области.

«Наша цель объединиться вокруг Бога для решения общественных вопросов, которые нас всех волнуют, особенно в духовной плоскости. Сейчас в обществе существует много вызовов, на которые мы, как люди верующие, должны реагировать и отстаивать наши, христианские позиции», — сказал председатель областного комитета Движения Реформации в Черкасской области, Валерий Беляев.

На мероприятии читали Слово Божие, молились о мире в стране, о прекращении коррупции, об обращении народа к Господу и о властях.

«Я рад, что это событие началась по инициативе духовных наставников нашего города, а не от власти. Посетить молитвенный завтрак — это был мой личный призыв, как христианина. Это лишь первый завтрак, и я верю, что мы еще будем собираться во славу Господа и ради нашей страны», — сказал заместитель городского головы Игорь Волошин.