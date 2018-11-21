В Верховной Раде предлагают запретить деятельность капелланов УПЦ

На официальном сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны опубликована стенограмма заседания от 5 сентября, во время которого открыто обсуждались вопросы ограничения прав и свобод Украинской Православной Церкви и ее верующих.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Согласно стенограммы, инициатором незаконных действий против крупнейшей конфессии Украины стал народный депутат (фракция Народного фронта), Председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Береза ​​Ю. М.

Он предложил запретить деятельность Украинской Православной Церкви «на территориях всех военных формирований, включая пограничную службу, Нацгвардию, Службу безопасности», сообщил, что уже обращался с таким предложением к и.о. Министра обороны генерал-лейтенанту Петренко.

Во время обсуждения Председатель комитета Пашинский С.В. предложил официально обратиться к Президенту и Министру обороны. «У нас есть такое право и возможность», – сказал он и отметил, что «проблема» окончательно решится после «получения Томоса».

В этом заверила Ю. Березу ​​и присутствующих и народный депутат (блок Петра Порошенко) Луценко И.С.

«Я думаю после того, как мы получим Томос, Украина будет иметь независимую поместную украинскую церковь как часть нашей независимости и суверенитета. Эти вопросы мы будем решать не только с помощью Верховного Главнокомандующего, а и с помощью народных депутатов тоже, – пообещала политик. – Я вас благодарю за вашу неравнодушную позицию и ваше пожелание и обращение, Президенту я обязательно передам. Но оно четко ложится в русло той деятельности, которую Президент Украины проводит уже четыре года».

В свою очередь Председатель комитета господин Пашинский согласился, что «Украинской Православной Церкви не место в армии». Запрет служения УПЦ он назвал элементарными вещами.

«Господин Юрий Николаевич, с вашего позволения, я считаю, что поднятый ваш вопрос, действительно, не должен возникать, это серьезный вопрос. …Я направлю соответствующие письма, господин Руснак, возьмите на контроль, Верховному Главнокомандующему Порошенко и министру обороны о недопустимости пребывания на территории военных частей церкви государства-агрессора. Это же элементарные вещи», – сказал он.