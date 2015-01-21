Президент США выступил против антисемитизма и оскорбления мусульман

Президент США Барак Обама отметил в ежегодной речи перед конгрессом рост ксенофобских настроений в мире и выступил против антисемитизма и антимусульманских стереотипов, сообщает РИА Новости.

"Мы открыто выступаем против отвратительного антисемитизма, который вновь появился в некоторых частях мира. Мы по-прежнему отвергаем оскорбительные стереотипы относительно мусульман, огромное большинство которых разделяет нашу приверженность миру", — заявил Обама в ежегодном послании к конгрессу.

Президент США добавил, что "мы защищаем свободу слова, выступаем в защиту политических заключенных, осуждаем преследование женщин, религиозных меньшинств, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей".