В Киеве отметили 100-летие государственного органа Украины по делам религий и национальностей

В Колонном зале Национальной филармонии Украины 16 ноября состоялось торжественное празднование юбилея – 100-летия со времени основания государственного органа Украины по делам религий и национальностей.

Для участия в Академии посетили представители органов государственной власти, ученые, церковные и общественные деятели и лидеры организаций, представляющих национальные меньшинства, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт УПЦ КП.

Начались торжества государственным гимном Украины и молитвой "Боже великий, единый" в исполнении хора Киевской православной богословской академии УПЦ КП.

Со словами приветствия выступили министр культуры Украины Евгений Нищук и от имени парламента – народный депутат Украины, религиовед Виктор Еленский.

От УПЦ участие в праздничных мероприятиях принял архиепископ Львовский и Галицкий Филарет.

От имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с приветственным словом обратился заместитель Председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

От Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата со словами приветствия обратился патриарх Филарет.

Далее слова поздравления высказали представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, руководители организаций национальных меньшинств Украины, бывшие руководители центральных органов государственной власти по делам религий и национальностей, председатели экспертных советов по вопросам религий и этнополитики.

Нынешний Департамент является наследником 4-х министерств, которые действовали во времена УНР, Гетманата и Директории, – Исповеданий, Польских дел, Еврейских дел, Великорусских дел... Традиция госоргана по делам религий не была прервана на протяжении всех 100 лет.