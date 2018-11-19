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Павленко заявил, что объединительный собор состоится в декабре

11:50, 19 ноября 2018
Государство
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Ростислав Павленко / rada5.com

Об этом сообщил советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на своей странице в Фейсбук.

«Теперь официально. Сообщение с Фанара: Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине. Объединительный Собор состоится в декабре 2018 года, точная дата будет названа в ходе заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября этого года», - написал Павленко.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского Патриархата подтвердил свои намерения предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине и «снял» анафему с глав УПЦ КП и УАПЦ. Поэтому в Киеве должен состояться объединительный собор.

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