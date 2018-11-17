На Львовщине отреставрируют 300-летний храм

Государственный историко-архитектурный заповедник в Жолкве объявил тендер на комплексную реставрацию деревянной церкви Пресвятой Троицы, которая принадлежит к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Информацию о тендере обнародовали в среду, 14 ноября, на сайте публичных закупок Prozorro. Ожидаемая стоимость работ – 3,95 млн грн. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, сообщает "Подольская правда".

Согласно договору, работы должны закончить до 25 декабря 2019 года. В техническом задании указано, что победитель аукциона должен разобрать бутобетонные фундаменты храма, отреставрировать каменную кладку, демонтировать старую крышу и установить новую, заменить окна, положить пол, отреставрировать двери, установить 200-килограммовый железный крест.

Деревянная церковь Пресвятой Троицы в Жолкве была построена в 1720 году. Этот храм — выдающийся памятник архитектуры и монументального искусства галицкой школы. Главной ценностью храма является позолоченный монументальный барочный иконостас. 21 июня 2013 года церковь Пресвятой Троицы была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.