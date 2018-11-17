На Львовщине за 17 миллионов отреставрируют костел XVIII века

Костел Святого Иосифа в Подгорцах на Львовщине планируют отреставрировать за 17 млн грн.

Об этом говорится на сайте публичных закупок ProZorro, сообщает портал "Варианты".

Департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА объявил закупку на портале ProZorro по реставрации храма Св. Иосифа (церковь Блаженного Николая Чарнецкого и новомучеников УГКЦ) в селе Подгорцы Бродовского района.

Аукцион стартует 4 декабря этого года, а срок выполнения всех работ – до 31 декабря 2019 года. Стоимость закупки составляет 17 284 917 грн.

Церковь Блаженного Николая Чарнецкого и новомучеников УГКЦ (старое название – костел святого Иосифа) – памятник христианской сакральной архитектуры XVIII века, созданный в барочном стиле как органическая часть дворцового ансамбля. Строительство костела продолжалось с 1752 по 1766 годы.