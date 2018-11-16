Депутат предложил СБУ устраивать проверку священников перед рукоположением

Народный депутат Украины Олег Барна (БПП) предложил Службе безопасности Украины предоставить право и возможность проводить проверку будущих священнослужителей перед вступлением их в сан.

В эфире «ObozTV» он заявил, что соответствующий законопроект был подан в парламент полтора года назад.

«Сейчас, во время войны, как никогда актуально полностью обезопаситься от возможности влияния российской агентуры на любые сферы деятельности нашего государства», – считает Барна.

По его мнению, те священники УПЦ, которые не захотят перейти в новую Церковь, являются «агентами ФСБ в рясах», «а если перейдут - нет (не агенты.- Ред.)».