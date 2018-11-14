У Президента решили не акцентировать внимание на попытке встретиться с епископами УПЦ в Украинском доме

В Администрации Президента решили не акцентировать внимание на попытке встречи Президента Украины Петра Порошенко с епископатом УПЦ в Украинском доме 13 ноября.

В частности, накануне возможной встречи и после того, как она все же не состоялась - ни в Украинском доме, ни в Киево-Печерской лавре - на сайте Президента не было опубликовано ни анонса, ни официальных объяснений, заявлений или новостей по этой теме.

Как сообщали СМИ, Президент предложил епископату УПЦ провести встречу в Украинском доме.

Из открытых источников известно, что Петр Порошенко 13 ноября встретился с тремя представителями УПЦ. Сообщалось, что к главе государства в Украинский дом приезжали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

В то же время в УПЦ в этот день состоялся Собор епископов, решением которого Президента Украины пригласили на встречу в Киево-Печерскую лавру. От поездки в Украинский дом, где их ждал Петр Порошенко, епископы УПЦ отказались.