В Минобразования собрали представителей конфессий по случаю 10-летия Общественного совета

В Министерстве образования и науки Украины состоялось торжественное заседание по случаю 10-й годовщины основания Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при МОН.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, присутствующие поздравили заместителя председателя Общественного совета Юрия Решетникова с 50-летием. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич вручила Решетникову почетную грамоту Кабинета Министров Украины за выдающиеся вклады в работу Министерства образования и науки.

Общественный совет по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при МОН Украины был образован в октябре 2008 года согласно приказу МОН от 20.10.2008. № 941 и по инициативе Церквей и религиозных организаций Украины с целью содействия всестороннему обеспечению свободы совести и дальнейшей гармонизации государственно-конфессиональных отношений в области образования, поддержании постоянного диалога с церквями и религиозными организациями, более эффективного использования их потенциала в воспитательном процессе.