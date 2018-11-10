Последовательные усилия ДУМУ «Умма» и многих украинских мусульманок дают первые плоды: духовное управление получило письмо от МВД за № 228/01 от 20 октября 2018 года, подписанное заместителем Министра Татьяной Ковальчук.

На просьбу мусульман МВД пересмотрит запрет фотографирования с покрытой головой, сообщается на сайте ДУМ Украины.

В ответе речь идет о том, что действующее до сих пор правило фотографироваться на паспорта исключительно без головного убора «не в полной мере выполняет требования, установленные для фотоизображений в соответствии с международными рекомендациями, обязательными к исполнению». Поэтому Государственная миграционная служба Украины 12 октября 2018 года обратилась в «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» с предложением пересмотреть ДСТУ 1303–94 и привести его в соответствие с международными нормами. Таким образом, решение данного вопроса будет возможным после внесения необходимых изменений в ГОСТ».

ДУМУ «Умма» также получило подробный ответ от заместителя Министра внутренних дел Сергея Гончарова с обещанием провести консультации с Министерством иностранных дел Украины, Министерством культуры Украины, Администрацией государственной пограничной службы Украины, научными организациями по поводу высказывания позиции относительно целесообразности изменений в нормативно-правовых актах, регулирующих вопрос документирования, в частности в части разрешения женщинам-мусульманкам фотографироваться в платке, и проинформировать ДУМУ «Умма» о результатах.

Духовное управление также обратилось в Государственную архивную службу Украины, НИИ микрографии с вопросом о несоответствии ДСТУ 1303–94 ратифицированным Украиной международным документам и требованиям современности.

К тому же 30 августа 2018 года с директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андреем Юрашем встретились муфтий ДУМУ «Умма» Саид Исмагилов, глава правления ДУМУ «Умма» Олег Гузик и по две представительницы от Лиги мусульманок Украины и ЖГО «Марьям».

Как отмечают в ДУМУ «Умма», Андрей Юраш с пониманием отнесся к проблеме и предложил несколько вариантов оформления официального обращения женщин-мусульманок в Департамент, чтобы сдвинуть дело.

Напомним, что ДУМУ «Умма» активно присоединилось к окончательному решению этого вопроса с весны 2018, когда мусульманкам стали массово отказывать в фотографировании на документы в платке.