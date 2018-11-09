На Закарпатье реставрируют уникальную деревянную церковь ХVІІІ века

На Закарпатье реставрируют уникальную деревянную церковь Воловетчины - храм Святого Духа в селе Гукливый.

Об этом сообщает издание "Галицкие контракты".

"Сейчас на объекте продолжаются реставрационные и противоаварийные работы. В прошлом году было выполнено работ на 300 тысяч гривень, в этом году выделено 900 тысяч. Изготовлены проекты еще на старинную колокольню и иконостас, однако пока финансируется только реставрация церкви. Финансируются работы в рамках областной комплексной программы охраны культурного наследия", - рассказал сельский голова Гукливого Федор Бырак, который инициировал реставрацию храма.

По его словам, мастера, задействованные на объекте, имеют колоссальный опыт в восстановлении старинных деревянных церквей.

"Сейчас мы проводим здесь замену поврежденных элементов конструкции, в частности, заменим гонтовое покрытие и лемех на крыше. Кроме того, внутри церкви будет заменена часть деревянных элементов, которые испортила влага. Этой церкви более 250 лет. И за это время элементы архитектуры настолько подверглись деформации, что из-за неправильных геометрических фигур их очень сложно заменить. В то же время, как для такого старинного здания, церковь находится в очень хорошем состоянии. Видно, что за храмом ухаживали", - отметил мастер объекта Игорь Васильев.

Строительство гукливской церкви ориентировочно датировано 1765 годом. Она построена в традиционном бойковском стиле, при строительстве не было использовано ни одного гвоздя. Церковь имеет уникальный иконостас, который расписывал немецкий художник Франц Пеер около 1784 года.

В 2018 году Святодуховская церковь и колокольня XVIII в. вошли в топ-10 ценностей туристического Закарпатья в номинации "Архитектурная ценность".