Правительство повысит цену на газ для религиозных организаций на 60%

Правительство Украины установило новый коэффициент дисконта, который повышает цену на газ для религиозных организаций на 39% уже в ноябре. При этом с мая 2019 года удорожание составит 60% по сравнению с ценами, которые были в прошлом отопительном сезоне.

Такие изменения предусмотрены «Положением о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 года № 867, сообщает Институт религиозной свободы.

Пункт 12 Положения предусматривает, что цена на газ для религиозных организаций формируется на основе средней арифметической цены продажи/поставки природного газа НАК "Нафтогаз Украины" для промышленных потребителей уменьшенной на коэффициент дисконта, который равен:

• 0,6943 – для расчета цены природного газа с 1 ноября 2018 года;

• 0,8 – для расчета цены природного газа с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

Таким образом, для расчета берется коммерческая цена газа в размере 8981 гривна за 1000 куб. метров, согласно которой с учетом коэффициента дисконта новая цена газа для религиозных организаций составит:

• 6235,51 гривен – с 1 ноября 2018 года;

• 7184,80 гривен – с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

Однако эта цена ещё увеличится с учетом налога на добавленную стоимость, тарифов на транспортировку и распределение природного газа, которые подлежат обязательной оплате в соответствии с условиями договоров транспортировки и распределения природного газа.

В качестве примера, ООО «Ивано-Франковскгаз Сбыт» уже разослало религиозным организациям области уведомление об увеличении цены на газ до размера 7124 грн. за 1000 куб. м., что с учетом НДС составляет 8548,92 грн.

Напомним, что в марте 2017 года Правительство Украины установило цену на газ для религиозных организаций на уровне 4942 гривен за 1000 куб. метров (без учета НДС, тарифов на транспортировку и распределение природного газа).

В то же время, при продаже природного газа поставщикам природного газа для нужд религиозных организаций и при поставке природного газа производителям тепловой энергии для нужд религиозных организаций (кроме объемов, используемых для производства их производственно-коммерческой деятельности) к коммерческой цене на газ тогда применялся понижающий коэффициент 0,5.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года Правительство повысило на 23% цену на газ для населения, которая с учетом всех дополнительных платежей составляет теперь 8550 гривен за 1000 куб. метров (без учета субсидий, предусмотренных для населения).