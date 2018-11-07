Тернопольский облсовет призвал МВД обеспечить круглосуточную охрану Почаевской лавры

Тернопольский облсовет призвал МВД обеспечить круглосуточную охрану Почаевской Свято-Успенской лавры.

Как сообщает IA ZIK, об этом говорится в обращении к Министерству внутренних дел, принятом 6 ноября на заседании облсовета.

В нем депутаты отмечают, что «отдельные заинтересованные структуры пытаются обострить противоречия между верующими православных конфессий, прибегают к искусственному нагнетанию религиозной ситуации и спекуляций вокруг юридической принадлежности Свято-Успенской Почаевской лавры».

«Дополнительного беспокойства добавило обращение наместника Свято-Успенской Почаевской лавры митрополита Владимира (Мороза), который, ссылаясь на угрозы, обнародовал просьбу к прихожанам подготовиться к физической защите святыни...».

Депутаты высказали просьбу организовать круглосуточную охрану культового объекта с привлечением подразделений Национальной гвардии Украины, чтобы повысить уровень безопасности граждан на территории Почаевской объединенной территориальной общины и не допустить кровопролития и силового захвата святыни.