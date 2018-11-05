Парубий говорит, что объединительный Собор состоится до конца месяца

Глава Верховной Рады сказал, что Всеукраинский объединительный собор может состояться до конца ноября.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (групп) заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает ZIK.

Спикер украинского парламента напомнил о подписанном в субботу соглашении между Украиной и Вселенским Патриархатом.

«Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен Всеукраинский объединительный собор. Я уверен, что никакие темные силы не смогут остановить этот процесс», – сказал он.