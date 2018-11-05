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Парубий говорит, что объединительный Собор состоится до конца месяца

12:49, 05 ноября 2018
Государство
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Парубий / фото УНИАН

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (групп) заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает ZIK.

Спикер украинского парламента напомнил о подписанном в субботу соглашении между Украиной и Вселенским Патриархатом.

«Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен Всеукраинский объединительный собор. Я уверен, что никакие темные силы не смогут остановить этот процесс», – сказал он.

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