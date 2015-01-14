Завтра в 12.00 в Украине состоится минута молчания в память о погибших под Волновахой, где погибли 12 человек.

Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко об объявлении 15 января Днем траура в связи с трагической гибелью мирных жителей возле города Волноваха 13 января в результате обстрела.

Согласно указу, в День траура на всей территории Украины необходимо почтить память погибших в 12.00 минутой молчания и приспустить государственные флаги на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, в указе подчеркивается необходимость отменить развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.