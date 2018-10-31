В Одесской ОГА провели круглый стол по проблемам церковно-государственных отношений

Во вторник, 30 октября, по приглашению председателя Одесской областной государственной администрации М. Степанова, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел принял участие в заседании круглого стола по проблемам современных церковно-государственных отношений.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Во встрече приняли участие начальник Управления службы безопасности Украины в Одесской области А.И.Довженко, начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Д. В. Головин, прокурор Одесской области О. Д. Жученко, начальник управления по делам религии ОГА Я. В. Резникова, а также представители других конфессий.

В ходе переговоров обсуждались вопросы недопущения провокаций в сфере межконфессиональных отношений, сохранения мира и согласия в Одесском регионе.