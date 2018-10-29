В Минкульте отказали Шухевичу в проведении переучета святынь УПЦ

В Министерстве культуры отказали народному депутату Верховной Рады Юрию-Богдану Шухевичу в проведении переучета святынь Украинской Православной Церкви.

Министерство культуры обратилось к Министерству внутренних дел, чтобы провести ряд предупредительных мер с целью предотвращения повреждения, уничтожения и хищения церковного имущества и историко-культурных ценностей с религиозных храмов, сообщает «Главком» со ссылкой на слова государственного секретаря Минкульта Ростислава Карандеева.

По его словам, министерство отреагировало на запрос народного депутата Юрия-Богдана Шухевича. Политик просил провести переучет ценностей прежде всего в Свято-Успенской Почаевской Лавре, в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Как отметил госсекретарь Карандеев, «сведения о попытках вывоза культурных ценностей, которые являются составляющими части Музейного фонда Украины, не поступали».

И добавил, что государственные органы не имеют права проводить учет и регистрацию имеющихся историко-культурных ценностей, потому что в Украине Церковь отделена от государства (кроме тех, которые ставят историческую ценность и были переданы государством в пользование религиозных организаций).