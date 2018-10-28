Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге Питтсбурга

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в США, произошедшей в синагоге.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Twitter Порошенко.

Президент сообщил, что шокирован произошедшей стрельбой в синагоге.

"Шокирован ужасным убийством в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии", - написал он.

В результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли 11 человек. Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.