Общественный совет по вопросам сотрудничества с церквями при МОН отметит 10-летие деятельности

Общественный совет по вопросам сотрудничества с церквями при МОН отметит 10-летие своей деятельности.

Общественный совет по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины на торжественном заседании 12 ноября отметит 10-летие своей деятельности, сообщает "Религия в Украине".

В октябре 2008 г. согласно приказа МОН от 20.10.2008. № 941 и по инициативе Церквей и религиозных организаций Украины был создан Общественный совет по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при МОН Украины с целью содействия всестороннему обеспечению свободы совести и дальнейшей гармонизации государственно-конфессиональных отношений в области образования, поддержания постоянного диалога с Церквями и религиозными организациями, более эффективного использования их потенциала в воспитательном процессе. 23 декабря 2008 г. состоялось первое заседание Общественного совета.

"За эти годы деятельность Общественного совета показала его высокую эффективность, что имеет весомый результат для дальнейшей гармонизации государственно-конфессиональных отношений в сфере образования", - говорится в сообщении организаторов торжественного мероприятия.

Торжественное заседание Общественного совета с участием министра образования и науки Украины Л. Гриневич и членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по случаю 10-летия деятельности Общественного совета состоится 12 ноября в 14.00 в зале коллегии МОН.