Совет Церквей договорился наладить межконфессиональное сотрудничество для развития религиозных школ

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций решил наладить межконфессиональное сотрудничество с целью развития сети общеобразовательных школ, основанных церквями и религиозными организациями.

Темы образования и нравственного воспитания детей, а также ликвидации всех интернатов для сирот в пользу детских домов семейного типа, стали ключевыми на заседании ВСЦиРО 22 октября под председательством Главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха, сообщает Институт религиозной свободы.

По словам Председателя ВСЦиРО, законодательство Украины открыло возможности не только для основания религиозными организациями частных школ, но и для финансирования таких учебных заведений за счет государства в пределах государственного стандарта образования. Поэтому, по словам Ребе Блайха, для дальнейшего оздоровления украинского общества необходимо приложить усилия, чтобы дети из верующих семей могли приобретать высококлассное образование наряду с высоконравственным воспитанием на основе религиозных ценностей.

По решению глав конфессий Секретариат ВСЦиРО наработает перечень предложений, которые будут представлены Министру образования и науки Украины во время встречи, запланированной в ноябре.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба подробно рассказал участникам заседания о проблематике сиротства. Эта тема станет предметом отдельного форума, который состоится в Киеве 11 ноября с участием представителей Совета Церквей и многих других общественных институций.

Кроме этого, члены ВСЦиРО решили уделить больше внимания развитию мирных межконфессиональных отношений и взаимодействия в регионах. С этой целью следующее заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет выездным и пройдет в городе Тернополь.