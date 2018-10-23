Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с годовщиной избрания на Патриарший престол

Петр Порошенко вечером 22 октября поздравил Патриарха Варфоломея с 27-й годовщиной избрания на Патриарший престол.

Поздравление опубликовано на официальной странице главы государства в Фейсбук.

«Его Святейшество Варфоломей, Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх сегодня отмечает 27-ю годовщину избрания на Патриарший престол.

Глубоко благодарен Его Святейшеству за молитву и поддержку стремлений украинского народа! Многих и благих лет служения!», - написал Порошенко.