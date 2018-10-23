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Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с годовщиной избрания на Патриарший престол

16:13, 23 октября 2018
Государство
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Порошенко и Патриарх Варфоломей / facebook.com

Поздравление опубликовано на официальной странице главы государства в Фейсбук.

«Его Святейшество Варфоломей, Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх сегодня отмечает 27-ю годовщину избрания на Патриарший престол.

Глубоко благодарен Его Святейшеству за молитву и поддержку стремлений украинского народа! Многих и благих лет служения!», - написал Порошенко.

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