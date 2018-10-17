Минкульт объявил инвентаризацию икон в храмах УПЦ - СМИ

Музейным работникам было поручено за один день провести полную инвентаризацию в храмах УПЦ Московского патриархата.

Министр культуры Украины Евгений Нищук потребовал от музейных работников проведения полной инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви за один день. Об этом в среду, 17 октября, пишут "Українські Новини" со ссылкой на ответ Министерства культуры Украины на запрос, сообщает "Корреспондент".

В ответе Минкультуры указано, что данное решение Нищуком было принято как реакция на обращение (№04-35/III-040918 от 04.09.2018) депутата Верховной Рады Украины Юрия-Богдана Шухевича относительно возможной угрозы незаконного вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ.

Отмечается, что 18 сентября во все заповедники, относящиеся к сфере управления Минкультуры, была отправлена соответствующая факсограмма №18/18 с подписью заместителя начальника управления охраны культурного наследия - начальника отдела разрешительной и согласительной документации в сфере охраны культурного наследия Б. Моця.

Инвентаризация должна коснуться, в первую очередь, Свято-Успенской Почаевской лавры, Успенской Киево-Печерской лавры.

"Учитывая вышеуказанное, просим принять меры в рамках действующего законодательства, направленных на проведение учета и регистрации имеющихся историко-культурных ценностей в религиозных христианских сооружениях, которые сейчас используются Украинской Православной Церковью, и по результатам проинформировать до 17:00 18.09.2018 на электронный адрес управления охраны культурного наследия в отсканированном виде с подписью руководителя и в формате word", - говорится в факсограмме.