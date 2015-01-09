Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что с 12 января в Украине будут выдаваться биометрические паспорта, в 2015 году планируется выдать 2,5 млн паспортов в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время заседания правительства.

”У нас на повестке дня, в том числе, вопрос безвизового режима в наших отношениях с европейскими партнерами. И сейчас Украина находится на второй стадии подготовки к введению безвизового режима. Основной элемент, который нужно было сделать, - это введение биометрических паспортов. С 12 числа в Украине будут выдаваться биометрические паспорта, которые соответствуют мировым и европейским стандартам”, - сказал он.

Яценюк напомнил, что на сегодняшний день установлено 35 терминалов, которые в течение месяца могут выдавать до 30 тыс. паспортов.

”Но с 15 февраля должно функционировать 606 точек выдачи паспортов”, - сказал глава правительства.

Яценюк добавил, что в 2015 году планируется выдать 2,5 млн паспортов в год.

”Сейчас мы выдаем 1,5 млн паспортов, будем выдавать 2,5 млн”, - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, загранпаспорта украинцев при этом остаются действующими, и не нужно их сдавать и менять.