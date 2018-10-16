Экзархи заявили, что имя Порошенко "золотыми буквами вписано с именами правителей Киевской Руси"

Экзархи Вселенского Патриарха в Украине отметили роль Президента Петра Порошенко в процессе создании единой поместной православной церкви.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Ваше имя золотыми буквами вписано с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, Вашими предшественниками – святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым – в историю Украины, которые много сделали для духовного расцвета своего народа», - сказал епископ Эдмонтонский УПЦ в Канаде Иларион.

Экзархи передали Президенту приветствие от Патриарха Варфоломея и выразили надежду, что вскоре отпразднуют «объединение украинского народа».

«Я надеюсь, что мы уже скоро вместе будем служить и будем праздновать это великое объединение нашего украинского народа», - подчеркнул архиепископ Памфильский УПЦ в США Даниил.