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Порошенко разочарован решением Синода РПЦ

14:27, 16 октября 2018
Государство
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Порошенко / capital.ua

Об этом сообщает "Капитал".

"Я надеялся, что этого не произойдет, но мы должны были быть готовы к этому процессу. Я был разочарован голосованием синода и украинских представителей, они не за объединение народа",- отметил глава государства.

Порошенко считает, что решением Синода РПЦ "поставила себя на путь самоизоляции". 

Синод РПЦ  признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на высказанное им подтверждение решения о предоставлении автокефалии церкви Украины и отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

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