Порошенко разочарован решением Синода РПЦ

Президент Украины Петр Порошенко разочарован голосованием Синода РПЦ в Минске о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Об этом сообщает "Капитал".

"Я надеялся, что этого не произойдет, но мы должны были быть готовы к этому процессу. Я был разочарован голосованием синода и украинских представителей, они не за объединение народа",- отметил глава государства.

Порошенко считает, что решением Синода РПЦ "поставила себя на путь самоизоляции".

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на высказанное им подтверждение решения о предоставлении автокефалии церкви Украины и отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.