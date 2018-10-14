На Софиевской площади Порошенко гарантировал защиту прав всех верующих и духовенства

Петр Порошенко заявил, что в Украине не будет государственной церкви и что он гарантирует защиту прав всех верующих и духовенства.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на торжественном мероприятии ко Дню защитника Украины на Софийской площади в Киеве 14 октября.

«Я гарантирую, что не будет никакого давления. Я гарантирую, что будет сохранено право своего пути к Богу каждого украинца…», - заявил глава государства.

«У нас не было, нет и, подчеркиваю, не будет государственной церкви. И в освященную томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, и его надо уважать», - подчеркнул Порошенко.