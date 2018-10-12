Арсен Аваков встретился с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием

Сегодня, 12 октября, состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Во время встречи стороны обсудили взаимодействие с МВД Украины относительно недопущения провокаций, насильственных действий и проявлений религиозной вражды и нетерпимости в процессе урегулирования межцерковных отношений в Украине», — отмечается на сайте ведомства. В МВД сообщают, что стороны договорились о координации действий и оперативном обмене информацией.

«МВД будет обеспечивать права и свободы независимо от конфессии!», — написал в частности в Twitter Арсен Аваков после встречи.

Он сообщил, что была достигнута договоренность «о сотрудничестве и координации действий по недопущению проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений».

«Обеспечение правопорядка, безопасности и соблюдения свобод верующих независимо от конфессий» — такие задачи МВД в сложившейся ситуации, ставит перед собой, отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее Арсен Аваков пообещал, что в МВД не допустят провокаций в связи с процессом предоставления автокефалии.