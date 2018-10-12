Аваков заявил, что МВД "будет действовать жестко" в случае провокаций в религиозной сфере

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной Церкви Украины МВД Украины подчеркивает недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости, призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будет действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех «горячих голов», - подчеркнул Аваков.