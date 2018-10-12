Губернатор Волыни призвал к религиозному миру

Глава Волынской ОГА Александр Савченко встретился с руководителями православных религиозных епархий Волыни.

Встреча состоялась 10 октября, об этом сообщают на официальной странице главы ОГА в Фейсбуке, передает "Волынь 24".

Направления сотрудничества, создание поместной церкви и независимость религии от государства – такие вопросы обсудил глава областной государственной администрации Александр Савченко с волынскими архиереями.

На встрече присутствовали управляющий Владимир-Волынской епархией УПЦ митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, управляющий Волынской епархией УПЦ епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, управляющий Волынской епархией УПЦ КП митрополит Луцкий и Волынский Михаил и управляющий Владимир-Волынской епархией УПЦ КП епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей.

"На сегодняшний день церковь, слава Богу, независимая от государства. Но ведет себя ответственно и помогает властям в создании покоя на Волыни. В первую очередь, я вас прошу убеждать мирян быть толерантными. Волынь должна быть образцовой в моральных ценностях. Я верю и знаю то, что вы мудрые отцы и понимаете жизнь. Независимо от политических предпочтений мы хорошо знаем, что самые критичные войны все-таки на религиозной почве. Я все силы приложу для того, чтобы на Княжеской Волыни был мир и покой. Нужна моя помощь как представителя власти – я всегда готов. Готов и к вам прийти за советом", - сообщил Александр Савченко.

Также он отметил, что в 2019 году Волынь отметит 590 лет со Дня съезда европейских монархов в Луцке.

Эта дата является исторически важной для региона, поэтому глава облгосадминистрации Александр Савченко надеется, что и священнослужители примут участие в торжественных действиях.

Митрополит Луцкий и Волынский отметил, что не обойти и оптимизации приходов. Но право определять здесь должно остаться за обществом.

"Вам Господь дал великий дар – управлять этой "жемчужиной" - Волынью. Дал возможность оставить после себя хороший след на такой благодатной земле. Хочу, чтобы мы представляли Волынь, как лучшую во всем. В частности, в отдаче Богу. Волынь всегда была мирной и я буду прилагать усилия, чтобы так и продолжалось", - сказал управляющий Волынской епархией УПЦ епископ Луцкий и Волынский Нафанаил.

Напоследок обсудили проблемные вопросы духовенства на Волыни. Так, стало известно, что Владимир-Волынский кафедральный собор требует перекрытия крыши и обустройства водоотвода. А все памятники культуры и духовенства нуждаются в популяризации среди населения, чтобы не потерять свою историческую и духовную ценность.