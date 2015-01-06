Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Как сообщает ТСН, видеообращение начинается с того, как по президентскому двору идут колядники в дом Порошенко и поют ”Щедрый вечер”, ”Радуйся, земле”. Колядников встречают Петр и Марина Порошенко с детьми.

Затем президент обращается к украинцам.

”Дорогие украинцы! От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым. Свыше две тысячи лет назад в мир пришел Спаситель. Тот, кто взял на себя грехи людей и подарил нам надежду на спасение. К христианской европейской цивилизации наша страна принадлежит уже более тысячи лет. Но именно сегодня рождается снова. И наши планы изменить жизнь к лучшему всех граждан Украины сбудется лишь при условии, что мы будем чтить Бога, не будем нарушать святых Его заповедей. Наша вера будет крепка и непоколебима. А по вере и воздастся», сказал он.

Рождество Христово всегда, отметил президент, а теперь еще больше, является важным праздником для каждого из нас. «И особенно для защитников Отечества, для защитников Украины. Иисус сказал, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому в эти праздничные дни особенно молимся за наших воинов. И пусть Господь сохранит их жизни», - подчеркнул Порошенко.

Он сказал, что глубинная суть сегодняшнего праздника - вера, надежда, любовь и особенно - мир. «Потому что когда ангелы возвещали о рождении Спасителя, то звучали и такие слова: ”Слава в вышних Богу и на земли - мир”, добавил глава государства.

«Дорогие соотечественники! Я рад, что в Украине сохранились прекрасные народные обычаи - вертепы и колядки. Так пусть сегодня в каждом доме обязательно будет вкусная украинская кутья. Пусть в Украину придет долгожданный Божий мир. И пусть Господь благословит каждую украинскую семью и каждого украинца. В день Рождества Христова давайте поздравлять друг друга словами, которые украинцы повторяли на протяжении многих веков: ”Христос родился! Славим его!”, - сказал Порошенко.

Отмечается, что президент вместе с семьей будет праздновать Рождество в президентской резиденции ”Синегора” в селе Гута Богородчанского района в Ивано-Франковской области. Завтра, 7 января, глава государства должен посетить монастырь в Маняском Ските.