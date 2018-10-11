В Раду внесли законопроект об административной и уголовной ответственности за пропаганду однополых отношений

Верховной Раде предлагают установить уголовную ответственность за книги про однополые отношения и пропаганду таких отношений.

Законопроект № 9183 зарегистрировал нардеп от "Оппоблока", член комитета по вопросам евроинтеграции Александр Вилкул, сообщает 112.ua.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на защиту общественной морали, охрану семьи и традиционных семейных ценностей, а также усиление соцзащиты семьи и детей.

Документ предлагает изъять из украинского законодательства термины "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность", "гендерное равенство", "гендерно-правовая экспертиза" и т. п.

В Административном кодексе хотят предусмотреть штрафы за пропаганду однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на развитие ребенка: гражданами - до 1,7 тыс. грн, юрлицами - 8,5 -17 тыс. грн, должностным лицом или при его содействии - от 25,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Повторная в течение года пропаганда однополых отношений согласно законопроекту - это уже криминал. Предлагается ввести для граждан ответственность в виде ареста до 3 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет. Если нарушитель - должностное лицо, - то арест до 4 лет или лишение свободы от 4 до 6 лет.

Законопроект предусматривает также увеличение помощи при рождении ребенка и введение бесплатного питания школьников.