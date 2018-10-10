Во львовском соборе святого Юра прокладывают инженерные сети за 20 миллионов гривен

Во вторник, 9 октября, состоялось выездное совещание по реконструкции Собора святого Юра при участии председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки.

В этом году из государственного бюджета на реконструкцию собора выделили 20 миллионов гривен, сообщает galinfo.com.ua.

Благодаря этому финансовому ресурсу планируют проложить инженерные сети. Кроме того, благоустроят смотровую террасу, верхний обход вокруг Собора, проложат канализационные сети.

Работы осуществляет ООО "Предприятие "Турист". Олег Синютка осмотрел ход работ, которые выполняет подрядчик, сообщает издание.

Архикафедральный собор святого Юра во Львове — собор Галицкой митрополии УГКЦ, в 1817 при монастыре Ордена св. Василия Великого, барокково-рококовый монументальный архитектурный ансамбль с выразительными национальными чертами (1744-1762), считался главной святыней украинских греко-католиков, до построения Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. С 1998 года Собор вместе с Ансамблем исторического центра Львова принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО.