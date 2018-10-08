Львовские власти планируют потратить на реставрацию храма Климента Шептицкого более четырех миллионов гривен

В этом году начались ремонтно-реставрационные работы по замене крыши храма св. Климента Шептицкого (бывший костел св. Казимира) во Львове.

Общая стоимость работ составляет 4,1 млн грн, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам настоятеля храма о. Себастьяна, в последний раз храм реставрировали около 100 лет назад. Сейчас идет реставрация крыши - это оригинальная конструкция крыши, которая находится здесь.

"Также мы ожидаем, что помещение возле храма передадут нам для создания музея митрополита Андрея Шептицкого. Имеем для этого много экспонатов и документов. А на самой крыше хотим сделать экспозицию крестов", — рассказал настоятель храма.

По словам Лилии Онищенко, начальника управления охраны исторической среды ЛГС, храм св. Климента Шептицкого, бывший костел св. Казимира, построен в середине XVII века. С тех времен не сохранилось ничего от прежнего убранства храма.

Общая стоимость работ — 4,1 млн грн. В этом году в городском бюджете на проведение этих работ предусмотрено 1,3 млн грн.

"Надеемся, что депутаты нам добавят средства, ведь подрядчик готов завершить работы в этом году. Следующим вызовом для нас будет реконструкция фасадов этого храма", — сообщила Лилия Онищенко.

В общем в 2018 г. в бюджете развития городского бюджета Львова на проведение реставрационных и ремонтных работ для Управления охраны исторической среды предусмотрено 36,1 млн грн.