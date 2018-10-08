В Минкульте напомнили, что вопрос о судьбе украинских Лавр в компетенции Кабмина

Директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш отметил, что Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра находятся в государственной собственности.

Об этом он сказал в интервью на сайте "Главком".

"Лавры в государственной собственности. Такие объекты национального значения никому в собственность не передаются. Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ", - сказал Андрей Юраш.

При этом он подчеркнул, что "государство предоставило в аренду, и в прерогативах государственных органов решать ее дальнейшую судьбу".

По словам Андрея Юраша, если "будет понятно, что при передаче Лавр в аренду существовали нарушения, то это может стать основанием для пересмотра договора", потому что "этот вопрос в компетенции Кабинета министров".