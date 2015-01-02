О наступлении Нового года будут извещать колокола Михайловского собора – Порошенко

16:27, 02 января 2015
Государство
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В Украине о наступлении Нового года отныне будут извещать колокола столичного Михайловского Златоверхого собора.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

”С большим удовольствием начинаю новую традицию – отныне Новый год на всю Украину будут всегда извещать колокола Михайловского Златоверхого, монахи которого заслужили такую честь”, - написал Порошенко.

По его словам, Михайловский собор был избран для извещения о наступлении Нового года из-за того, что именно в нем звонили колокола, которые призывали людей собираться на Михайловской площади для защиты студентов, вышедших на акции протеста в конце ноября 2013 года. 

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