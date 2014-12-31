Комитет ВР поддержал законопроект о душпастырской опеке в СИЗО и тюрьмах

27 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 1154 о регулировании деятельности священнослужителей в органах и учреждениях, которые принадлежат к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины. На заседании Комитет принял решение рекомендовать ВР принять за основу этот проект закона, сообщает ИРС.

Законопроект направлен на внедрение в Украине института священнослужителей-капелланов в органах и учреждениях пенитенциарной системы для осуществления душпастырской опеки среди арестованных и осужденных.

Автор проекта Юрий Мирошниченко предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс Украины статьей 128-1 «Организация душпастырской опеки осужденных». Также предусматривается предоставить лицам, взятым под стражу, право на душпастырское попечение, изложив в новой редакции статьи 9 и 12 Закона «О предварительном заключении».

Кроме этого, предлагается обязать руководящий состав органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины способствовать проведению священнослужителями (капелланами) мероприятий душпастырской опеки с персоналом, дополнив статью 23 Закона «О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины» соответствующим предписанием.

Как указано на парламентском портале, члены Комитета поддержали законопроект при условии изменений в его названии – вместо слова "капеллан" использовать термин "душпастырь".

В ходе дискуссии народные депутаты аргументировали это предложение тем, что капелланы осуществляют свою деятельность в Вооруженных Силах. По их мнению, в данном случае деятельность священников следует рассматривать шире, именно как душпастырство.