Общественный совет Минкультуры избрал заместителя председателя по вопросам в сфере религий и межнациональных отношений

30 декабря Общественный совет при Министерстве культуры Украины собрался для решения организационных вопросов и подведения итогов своей работы. В заседании приняли участие более 60 представителей общественных институтов и должностные лица министерства, сообщает ИРС.

Первый заместитель Министра культуры Украины Игорь Лиховый рассказал присутствующим об актуальных вопросах, над которыми работает министерство, особенностях бюджетного процесса и о приоритетах в работе на следующий год.

По предложению председателя Общественного совета Богдана Кожушко для координации работы комиссий было избрано еще двух заместителей председателя.

По результатам рейтингового голосования заместителем председателя Общественного совета был избран исполнительный директор Института религиозной свободы Максима Васина, который будет курировать вопросы в сфере религий и межнациональных отношений.

Вопросы международной деятельности и европейской интеграции будет координировать генеральный директор Ассоциации «Предприятий информационных технологий Украины» Юрий Пероганич.

Присутствующие представители общественности отметили недопустимость внесения изменений в Типовое положение общественного совета, которые предусматривают ограничение самоуправления общественных советов и вмешательства в их работу со стороны соответствующих министерств и ведомств. Свои предложения по этому поводу Общественный совет при Минкультуры направит в Кабинет Министров Украины.