МВД создало рабочую группу для взаимодействия с церковными реабилитационными центрами

Секретарь СНБО, руководство МВД и Национальной полиции встретились с представителями евангельских церквей с целью решения недоразумений относительно деятельности церковных безмедикаментозних центров реинтеграции и адаптации для людей с различными формами зависимости.

Совещание состоялось 19 сентября при участии представителей таких центров, которые работают на базе церквей, сообщает Институт религиозной свободы

Секретарь СНБО Александр Турчинов поблагодарил Национальную полицию за системную работу по противодействию наркомании. Однако он отметил, что Украина не имеет системной программы, которая бы позволяла реабилитировать и возвращать в общество людей, ставших на скользкий путь зависимости. Вместе с тем, такие программы есть у церквей и религиозных организаций, с которыми государство должно взаимодействовать и оказывать должное содействие.

“У нас существует программа наркозамещения, она достаточно сложная. Кроме того, мы имеем реабилитационные центры, но они не отвечают высоким стандартам. Поэтому мы сейчас работаем над программой, когда представители правоохранительных органов и религиозного сообщества объединят свои усилия в борьбе с наркотической зависимостью. Думаю, что около 1000 таких центров противодействия наркотической зависимости сейчас работают при церквях в Украине, и они не будут иметь проблем с постоянными проверками”, – сказал Секретарь СНБО.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что наряду с церковными заведениями, где предоставляют безмедикаментозну духовную и социально-психологическую помощь для освобождения от зависимостей, существуют центры, где людей принуждают к рабскому труду в обмен на небольшие дозы наркотиков.

“Мы видим случаи, когда реабилитационные центры превращаются в места использования бесплатного рабского труда. А в обмен больной наркоманией человек получает ослабленную дозу, которая и является методом лечения. Полиция квалифицирует такую ситуацию, как незаконное содержание гражданина”, – отметил глава МВД.

Министр подчеркнул, что такая ситуация недопустима – потому необходимо создать единый реестр центров реинтеграции и адаптации наркозависимых, которые отвечают требованиям законности.

“В течение одного месяца необходимо создать реестр центров реинтеграции и адаптации, чтобы представители Национальной полиции могли сотрудничать с руководителями таких центров. Кроме того, будут выделены участковые офицеры, которые смогут также контролировать, не нарушают ли в таких заведениях права человека. Свобода воли – прежде всего. К этой работе будут привлечены специалисты по ювенальной привенции и Департамента противодействия наркопреступности”, – подчеркнул Арсен Аваков.