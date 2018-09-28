В США Порошенко с женой почтили память Джона Маккейна
13:51, 28 сентября 2018Государство
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Порошенко почтили память Джона Маккейна / president.gov.ua
Во время рабочего визита в США Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко почтили память американского сенатора Джона Маккейна.
Они посетили место захоронения сенатора и возложили венок на его могилу, сообщается на сайте главы государства.
Сенатор Джон Маккейн похоронен на кладбище на территории Военно-морской академии США. Во время чествования по американской военной традиции сыграли трубы.
Командующий Военно-Морских Сил Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле сенатора памятную награду ВМСУ в знак большого уважения украинских военных моряков и морских пехотинцев к американскому политическому деятелю.
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